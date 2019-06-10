Футбол. Украина добыла нелегкую победу над Люксембургом

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Сборная Украины по футболу сегодня, 10 июня, выборола победу у сборной Люксембурга в изматывающем ответном матче квалификации Евро-2020.

Украинцы открыли счет на шестой минуте. После углового Малиновский навесил Роману Яремчуку, а он головой отправил мяч в сетку.

Через три минуты Тарас Степаненко мог бы удвоить преимущество, однако не хватило точности. Потом у Степаненко случилась травма при прыжке. Ему оказали помощь и он вернулся в игру с перевязанной головой.

На 29 минуте соперник получил "желтую" - Оливье Тиль сфолил. Штрафной бил Малиновский. Даниэль Да Мота выскочил из стенки до удара. На 31 минуте Малиновскому пришлось перебивать, и он классно ударил под перекладину, но вратарь Люксембурга показал хороший сейв.

Через пять минут хороший сейв показал уже наш вратарь. Жанс бил в дальний угол - Пятов вытащил.

На 38 минуте счет мог бы сравняться. Мартинс-Перейра забил после розыгрыша стандарта, но арбитр объявил офсайд.

Второй тайм прошел в тяжелой борьбе. Под конец игры вратать сборной Украины раза три подряд спасал команду. А наши атаки не были успешными. Тем не менее, победу сборная Украины удержала. 1:0.

7 июня в первом матче отбора на Евро-2020 Украина разбила команду Сербии. Встреча на стадионе во Львове закончилась со счетом 5:0.

9 июня в первом в истории финале Лиги наций Португалия с минимальным счетом победила сборную Нидерландов.