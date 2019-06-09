Футбол. Португалия выиграла в первом в истории финале Лиги наций

Фото: Facebook Лиги наций

Сегодня, 9 июня в финале футбольного турнира Лиги наций встретились сборные Нидерландов и Португалии. Португалия выиграла со счетом 1:0.

По игре совсем нельзя было сказать, что это финальный матч. В целом на поле доминировали португальцы, но они смогили довести до результата свое преимущество только однажды.

Первый опасный момент был только на 28 минуте, когда Силва навесил на Фонте, а тот головой направил мяч в ворота. Силлессен вытащил.

Через две минуты Силлессен повторил классный сейв, на этот раз после удара Бруну Фернандеша.

34 минута - де Лигт отправил мяч в штрафную, но атаку намертво заблокировали португальцы.

Через четыре минуты - снова опасный момент у португальцев и снова Фернандеш, но на этот раз голландцев спас не вратарь, а то, что Фернандешу не хватило точности.

В конце первого тайма счастья решил попытать Криштиану Роналду - и опять отлично сработал Силлессен.

Во втором тайме сборная Нидерландов начала было играть агрессивней, но из этого ничего не выходило. Неплохой момент былл у Вейналдума на 50 минуте в штрафной, однако обыграть вратаря Португалии Руи Патрисиу он не смог.

Голландцы пытались как-то пробить или обмануть оборону португальцев - у них не получалось. Только на 79 минуте де Рон классно направил мяч в левую девятку. Увы, не хватило точности.

Роналду снова решил выступить в конце тайма и на 89 минуте пробил со штрафного - сильно мимо ворот.

Арбитр добавил три минуты к основному времени, но счет на табло не изменился. Португалия выиграла исторический матч - первый в истории финал Лиги наций.

За третье место на турнире сражались сборные Англии и Шевейцарии. Основное время поединка завершилось без забитых мячей: гол Англии в ворота Швейцарии на 84 минуте отменили после консультации с VAR. В серии послематчевых пенальти победили англичане (6:5). Вратарь Джордан Пикфорд после четвертого удара швейцарцев снял перчатки, отправился к мячу - и забил мощнейший гол. После этого он пропустил один мяч, но последний вытащил. Таким образом, Пикфорд стал первым вратарем ангилйской сборной, который и отразил мяч, и забил сам.