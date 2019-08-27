Футбол. "Шахтер" разбил "Мариуполь" и забрал его лидера – фото

Фото: Владислав Вакула/Facebook

20-летний украинский форвард Владислав Вакула перешел из ФК "Мариуполь" в донецкий "Шахтер". Об этом пишет пресс-служба донецкого клуба, который шестой год подряд после оккупации областного центра Россией вынужден играть на чужих полях.

Как уточнили у "горняков", контракт с уроженцем Бердичева рассчитан на пять лет.

До конца сезона 2019-2020 годов Вакула будет выступать в "Мариуполе" на правах аренды.

"Шахтер" на днях разгромил эту команду в пятом туре национального чемпионата со счетом 5:1. Гол престижа забил Вакула, который постоянно тревожил оборону дончан.

Фото: Владислав Вакула/Facebook

Справка. Ранее Вакула успех поиграть "по молодости" и за киевское "Динамо" - в 2012-2013 годах. В 2016 году играл в чемпионате Харьковской области за местный "Металлист", затем перешел в каменскую "Сталь". Летом 2018-го подписал контракт с "Мариуполем", где выступает под номером 99.

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