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Футбол. "Шахтер" разбил "Мариуполь" и забрал его лидера – фото

Футбол. "Шахтер" разбил "Мариуполь" и забрал его лидера – фото - Фото
Фото: Владислав Вакула/Facebook
27.08.2019, 11:14

В этом сезоне Владислав Вакула забил дважды в четырех матчах

20-летний украинский форвард Владислав Вакула перешел из ФК "Мариуполь" в донецкий "Шахтер". Об этом пишет пресс-служба донецкого клуба, который шестой год подряд после оккупации областного центра Россией вынужден играть на чужих полях.

Как уточнили у "горняков", контракт с уроженцем Бердичева рассчитан на пять лет.

До конца сезона 2019-2020 годов Вакула будет выступать в "Мариуполе" на правах аренды.

"Шахтер" на днях разгромил эту команду в пятом туре национального чемпионата со счетом 5:1. Гол престижа забил Вакула, который постоянно тревожил оборону дончан.

Фото: Владислав Вакула/Facebook

Справка. Ранее Вакула успех поиграть "по молодости" и за киевское "Динамо" - в 2012-2013 годах. В 2016 году играл в чемпионате Харьковской области за местный "Металлист", затем перешел в каменскую "Сталь". Летом 2018-го подписал контракт с "Мариуполем", где выступает под номером 99.

Смотреть лучшие голы 2019 года по версии FIFA.

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ФК Мариуполь футбол шахтер Владислав Вакула
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