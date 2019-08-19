Футбол. Лучшие голы года по версии FIFA: видео

Всемирная федерация футбола (FIFA) представила список из десяти лучших голов, забитых в сезоне 2018/19. Топ-лист был опубликован на сайте организации.

На официальном сайте FIFA началось голосование для болельщиков. Оно продлится до 1 сентября 2019 года. Трое победителей пройдут в финальный этап голосования. На нем легендарные футболисты выберут лучший гол года. Автор забитого мяча получит престижный приз приз имени Ференца Пушкаша.

В этом году в список претендентов вошли Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Лионель Месси ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Фабио Куальярелла ("Сампдория"), Эндрос Таунсенд ("Кристалл Пэлэс"), Даниэль Жоре ("Дебрецен"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл Ледис"), Эми Родригес ("Юта Роялз") и Аджара Нчут (сборная Камеруна).

В прошлом году обладателем премии стал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Саллах.

Приз Пушкаша - награда, учрежденная FIFA в 2009 году. Она вручается автору самого красивого гола сезона. Награда названа в честь легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

Ранее UEFA признала мяч, забитый форвардом "Барселоны" Лионелем Месси, самым красивым голом в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2018/19.

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