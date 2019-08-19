Футбол. Лучшие голы года по версии FIFA: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Один из них удостоится звания лучшего гола сезона 2018/19

Всемирная федерация футбола (FIFA) представила список из десяти лучших голов, забитых в сезоне 2018/19. Топ-лист был опубликован на сайте организации.

На официальном сайте FIFA началось голосование для болельщиков. Оно продлится до 1 сентября 2019 года. Трое победителей пройдут в финальный этап голосования. На нем легендарные футболисты выберут лучший гол года. Автор забитого мяча получит престижный приз приз имени Ференца Пушкаша.

В этом году в список претендентов вошли Матеус Кунья ("РБ Лейпциг"), Златан Ибрагимович ("Лос-Анджелес Гэлакси"), Лионель Месси ("Барселона"), Хуан Кинтеро ("Ривер Плейт"), Фабио Куальярелла ("Сампдория"), Эндрос Таунсенд ("Кристалл Пэлэс"), Даниэль Жоре ("Дебрецен"), Билли Симпсон ("Клифтонвилл Ледис"), Эми Родригес ("Юта Роялз") и Аджара Нчут (сборная Камеруна).

В прошлом году обладателем премии стал египетский форвард "Ливерпуля" Мохаммед Саллах.

Приз Пушкаша - награда, учрежденная FIFA в 2009 году. Она вручается автору самого красивого гола сезона. Награда названа в честь легендарного венгерского нападающего Ференца Пушкаша.

Читайте также: Футбол. УЕФА объявила тройку лучших футболистов Европы

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лионель Месси, ФИФА, гол, fifa, премия пушкаша, Златан Ибрагимович, Эден Азар, Матеус Кунья, Хуан Кинтеро, Фабио Куальярелла, Эндрос Таунсенд, лучший гол года, лучший гол сезона
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Футбол. Лучшие голы года по версии FIFA: видео
Футбол. Лучшие голы года по версии FIFA: видео
В Запорожье задержали боевика из группы Гиркина: видео
В Запорожье задержали боевика из группы Гиркина: видео
Al-Jazeera: ВВС РФ бомбили колону турецкой техники в Сирии. Видео
Al-Jazeera: ВВС РФ бомбили колону турецкой техники в Сирии. Видео
Мнение Выбор Чернышова: Белый зверек в экономике, цена 5G, дом под -0,5%
Укроборонпром может возглавить экс-менеджер Новинского и Пинчука
Экономика Укроборонпром может возглавить экс-менеджер Новинского и Пинчука
Может ли ukr.net наконец-то стать полезным
Мнение Может ли ukr.net наконец-то стать полезным
Популярное
фото/видео
Футбол. Лучшие голы года по версии FIFA: видео
Футбол. Лучшие голы года по версии FIFA: видео
В Запорожье задержали боевика из группы Гиркина: видео
В Запорожье задержали боевика из группы Гиркина: видео 16:40
Al-Jazeera: ВВС РФ бомбили колону турецкой техники в Сирии. Видео
Al-Jazeera: ВВС РФ бомбили колону турецкой техники в Сирии. Видео 16:00
Rocket Lab запускает спутники для космических войск США: видео
Rocket Lab запускает спутники для космических войск США: видео 14:51
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 