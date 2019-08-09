Футбол. Гол Месси признан лучшим голом Лиги чемпионов: видео

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признан автором лучшего гола в Лиге чемпионов-2018/19, сообщает iSport.

Лучшим стал гол Месси в ворота "Ливерпуля", забитый со штрафного удара на Камп Ноу в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов. Мяч от удара аргентинца обошел стенку и влетел в угол ворот. Вратарь Алиссон прыгнул, но не смог отбить.

Тогда "Барса" выиграла у "Ливерпуля" со счетом 3:0, а для Месси это был 600 гол за команду.

Но в гостях каталонцы прогирали со счетом 0:4 и не прошли в фила Лиги чемпионов. А "Ливерпуль" не только прошел, но и выиграл ее.

В конце мая Месси выиграл свою шестую Золотую бутсу.

24 июля стало известно, что Южноамериканская конфедерация футбола приняла решение дисквалифицировать Месси на один матч и оштрафовать его на $1500 за удаление в игре за третье место на Копа Америка-2019.

Читайте также: "Барселона" разгромила "Ливерпуль" в первом полуфинале ЛЧ - видео