Футбол. Месси не выйдет на стартовый матч отбора к ЧМ-2022

Лионель Месси (фото - EPA)

Южноамериканская конфедерация футбола приняла решение дисквалифицировать нападающего сборной Аргентины Лионеля Месси на один матч и оштрафовать его на $1500 за удаление в игре за третье место на Копа Америка-2019. Об этом организация сообщает на официальном сайте.

Теперь Месси не сможет помочь своей сборной в стартовом матче отбора к ЧМ-2022.

Пока не вынесен вердикт за слова о коррупции, которые Месси сказал после полуфинала и матча за третье место. Капитан сборной Аргентины подверг критике организаторов и судейство на турнире, а после матча за третье место отказался выходить на церемонию награждения. Он обвинил судей в предвзятости и подыгрывании Бразилии - хозяйке турнира.

Вчера сообщалось, что Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Представители правоохранительных органов отметили, что собранных материалов недостаточно, чтобы доказать вину футболиста.