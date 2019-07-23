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Стало известно, предъявят ли Роналду обвинение в изнасиловании

Стало известно, предъявят ли Роналду обвинение в изнасиловании - Фото
Криштиану Роналду (фото - Facebook "Ювентуса")
23.07.2019, 11:10

Нападающему "Юве" не будут предъявлять обвинение в изнасиловании американской модели


Нападающий туринского футбольного клуба "Ювентус" Криштиану Роналду не будет обвинен в изнасиловании американской модели Кэтрин Майорги. Об этом сообщила прокуратура округа Кларк штата Невада, пишет iSport.

Представители правоохоранительных органов отметили, что собранных материалов недостаточно, чтобы доказать вину футболиста.

"После оценки имеющейся на данный момент информации, следствие пришло к выводу, что обвинения в отношении Криштиану Роналду не имеют достаточной доказательной базы. Таким образом, никаких санкций к футболисту применено не будет", - заявили в окружной прокуратуре.

Прошлой осенью Майорга обвинила Роналду в изнасиловании, которое якобы случилось в 2009 году. Футболист лично ответил на обвинения в своем Instagram. Он сказал, что такие обвинения - часть его работы, а Майорга хочет прославиться за счет его имени. 

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криштиану роналду изнасилование Кэтрин Майорги
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