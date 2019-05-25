Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
25.05.2019, 11:45

Футбол. Лионель Месси выиграл шестую Золотую бутсу

Футбол. Лионель Месси выиграл шестую Золотую бутсу - Фото
Фото: Facebook Месси

Месси возглавил рейтинг лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и выиграл борьбу за свою шестую награду. Об этом сообщает iSport.

Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, который не смог в последней игре сезона с "Реймсом" догнать лидера каталонцев.

Десятка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса-2019:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 36 мячей (*2) – 72 очка;
2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 33 мяча (*2) – 64 очка;
3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 26 мячей (*2) – 52 очка;
4. Мбайе Диань ("Касымпаша"): 30 мячей (*1,5) – 45 очков;
5-11. Роберт Левандовски ("Бавария"): 22 мяча (*2) – 44 очка;
5-11. Дуван Сапата ("Аталанта"): 22 мяча (*2) – 44 очка;
5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 22 мяча (*2) – 44 очка;
5-11. Садио Мане ("Ливерпуль"): 22 мяча (*2) – 44 очка;
5-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 мяча (*2) – 44 очка;
5-11. Кшиштоф Пентек ("Дженоа-Милан"): 22 мяча (*2) – 44 очка.

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 гг. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Лионель Месси, Золотая бутса
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 