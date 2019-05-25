Футбол. Лионель Месси выиграл шестую Золотую бутсу

Фото: Facebook Месси

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси возглавил рейтинг лучших снайперов чемпионатов Европы-2018/2019 и выиграл борьбу за свою шестую награду. Об этом сообщает iSport.

Второе место в рейтинге занял форвард ПСЖ Киллиан Мбаппе, который не смог в последней игре сезона с "Реймсом" догнать лидера каталонцев.

Десятка лучших бомбардиров Европы этого сезона выглядит следующим образом:

Золотая бутса-2019:

1. Лионель Месси ("Барселона"): 36 мячей (*2) – 72 очка;

2. Килиан Мбаппе (ПСЖ): 33 мяча (*2) – 64 очка;

3. Фабио Квальярелла ("Сампдория"): 26 мячей (*2) – 52 очка;

4. Мбайе Диань ("Касымпаша"): 30 мячей (*1,5) – 45 очков;

5-11. Роберт Левандовски ("Бавария"): 22 мяча (*2) – 44 очка;

5-11. Дуван Сапата ("Аталанта"): 22 мяча (*2) – 44 очка;

5-11. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал"): 22 мяча (*2) – 44 очка;

5-11. Садио Мане ("Ливерпуль"): 22 мяча (*2) – 44 очка;

5-11. Мохамед Салах ("Ливерпуль"): 22 мяча (*2) – 44 очка;

5-11. Кшиштоф Пентек ("Дженоа-Милан"): 22 мяча (*2) – 44 очка.

Месси уже выигрывал Золотую бутсу в 2010, 2012, 2013, 2017 и 2018 гг. В сезоне-2012/13 он установил абсолютный рекорд трофея, забив 50 голов (100 очков).

Награда Золотая бутса ежегодно вручается лучшему бомбардиру европейских чемпионатов. В рейтинге Золотой бутсы сумма забитых мячей футболиста умножается на соответствующий коэффициент чемпионата. Гол, который забивают в топ-5 сильнейших чемпионатов, оценивается в 2 очка.