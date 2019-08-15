Футбол. УЕФА объявила тройку лучших футболистов Европы

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УЕФА объявила тройку претендентов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне 2018-2019. Об этом сообщается на сайте организации.

В топ-лист вошли: защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и два форварда – Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионель Месси из "Барселоны".

Для Ван Дейка, в отличии от его соперников в борьбе за награду, это включение является первым в карьере. В прошлом сезоне голландский защитник сумел привести "Ливерпуль" к первой за 14 лет победе в Лиге чемпионов.

Его соперники в прошлом еврокубковом сезоне столь высокими результатами похвастаться не могут – их клубы вылетели в плей-офф. Однако и Роналдо, и Месси удалось выиграть внутренние чемпионаты страну. Кроме того, Криштиану вместе со сборной Португалии стал триумфатором первого в истории розыгрыша Кубка Наций УЕФА.

Лучшего из тройки назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.

Вчера Ван Дейк вместе с "Ливерпулем" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в финале лондонский "Челси".

Приз лучшему игроку Европы ежегодно вручается УЕФА перед стартом нового еврокубкового сезона.

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