Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. УЕФА объявила тройку лучших футболистов Европы

Футбол. УЕФА объявила тройку лучших футболистов Европы - Фото
Фото - uefa.com
15.08.2019, 18:35

Имя лучшего из них в УЕФА объявят 29 августа

УЕФА объявила тройку претендентов на звание лучшего футболиста Европы в сезоне 2018-2019. Об этом сообщается на сайте организации.

В топ-лист вошли: защитник "Ливерпуля" Вирджил Ван Дейк и два форварда – Криштиану Роналду из "Ювентуса" и Лионель Месси из "Барселоны".

Для Ван Дейка, в отличии от его соперников в борьбе за награду, это включение является первым в карьере. В прошлом сезоне голландский защитник сумел привести "Ливерпуль" к первой за 14 лет победе в Лиге чемпионов.

Его соперники в прошлом еврокубковом сезоне столь высокими результатами похвастаться не могут – их клубы вылетели в плей-офф. Однако и Роналдо, и Месси удалось выиграть внутренние чемпионаты страну. Кроме того, Криштиану вместе со сборной Португалии стал триумфатором первого в истории розыгрыша Кубка Наций УЕФА.

Лучшего из тройки назовут 29 августа на жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов.  

  • Вчера Ван Дейк вместе с "Ливерпулем" выиграл Суперкубок УЕФА, обыграв в финале лондонский "Челси".
  • Приз лучшему игроку Европы ежегодно вручается УЕФА перед стартом нового еврокубкового сезона.

Смотрите также: "Ливерпуль" взял Суперкубок УЕФА в матче с "Челси": фото и видео

Напишите нам
Лионель Месси Барселона Ливерпуль Лига чемпионов Ювентус уефа Вирджил ван Дейк криштиану роналдо
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 