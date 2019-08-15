"Ливерпуль" взял Суперкубок УЕФА в матче с "Челси": фото и видео

14 августа в Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА, который оспаривали "Ливерпуль" и "Челси". Матч прошел на стадионе "Водафон парк".

Встреча закончилась счетом 2:2 в игровое время и 5:4 - в серии пенальти. Победителем стал "Ливерпуль".

На 36-й минуте Оливье Жиру из "Челси" закатил первый мяч. На 48-й минуте благодаря Садио Мане ливерпульцы сравняли счет.

В овертайме команды сделали по одному голу. Мане вновь забил "Челси", но игрок лондонского клуба Жорже Луиз Фрелло сравнял счет с пенальти на 101-й минуте.

В серии пенальти первые девять ударов оказались точными, а на 10-м ударе голкипер "Ливерпуля" успешно защитил ворота.

Это четвертый Суперкубок УЕФА, который достался "Ливерпулю".

13 августа киевское Динамо вылетело из Лиги чемпионов УЕФА. Драматичный ответный матч с бельгийским Брюгге завершился со счетом 3:3. В первой встрече киевляне уступили со счетом 0:1.

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