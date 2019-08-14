Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео

Сегодня, 14 августа, английские футбольные команды "Челси" и "Ливерпуль" сойдутся в поединке за Суперкубок УЕФА.

Матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Водафон парк". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.

Для "Ливерпуля" матч станет уже шестым финалом Суперкубка УЕФА. Ранее "красные" трижды выигрывали трофей.

"Челси" сразится за Суперкубок УЕФА в четвертый раз. Пока в активе лондонцев всего лишь одна победа в турнире.

Легендарный в прошлом футболист Френк Лэмпард, может завоевать свой первый трофей в качестве главного тренера "Челси".

13 августа киевское Динамо вылетело из Лиги чемпионов УЕФА. Драматичный ответный матч с бельгийским Брюгге завершился со счетом 3:3. В первой встрече киевляне уступили со счетом 0:1.

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