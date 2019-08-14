Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео

Сегодня, 14 августа, английские футбольные команды "Челси" и "Ливерпуль" сойдутся в поединке за Суперкубок УЕФА.
Матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Водафон парк". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.
Онлайн трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.
Для "Ливерпуля" матч станет уже шестым финалом Суперкубка УЕФА. Ранее "красные" трижды выигрывали трофей.
"Челси" сразится за Суперкубок УЕФА в четвертый раз. Пока в активе лондонцев всего лишь одна победа в турнире.
Легендарный в прошлом футболист Френк Лэмпард, может завоевать свой первый трофей в качестве главного тренера "Челси".
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