Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Впервые в истории болельщиков ждет английский финал

Сегодня, 14 августа, английские футбольные команды "Челси" и "Ливерпуль" сойдутся в поединке за Суперкубок УЕФА.

Матч пройдет в Стамбуле на стадионе "Водафон парк". Начало встречи запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Онлайн трансляцию поединка покажет телеканал Футбол 1.

Для "Ливерпуля" матч станет уже шестым финалом Суперкубка УЕФА. Ранее "красные" трижды выигрывали трофей.

"Челси" сразится за Суперкубок УЕФА в четвертый раз. Пока в активе лондонцев всего лишь одна победа в турнире.

Легендарный в прошлом футболист Френк Лэмпард, может завоевать свой первый трофей в качестве главного тренера "Челси".

Читайте также: Битва за Лигу чемпионов. "Динамо" vs "Брюгге" - все голы: видео 

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, Ливерпуль, уефа, челси, суперкубок уефа
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео
Экономика США отложили введение пошлин на ряд товаров из Китая
Рушим устои: как технологии меняют рынок недвижимости
Мнение Рушим устои: как технологии меняют рынок недвижимости
Суд постановил взыскать с АЗС Shell многомиллионный штраф
ТЭК Суд постановил взыскать с АЗС Shell многомиллионный штраф
Популярное
фото/видео
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Саудиты закупили у Украины противотанковые комплексы: фото, видео
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото
Черновицкую область накрыл град размером с яйцо: видео и фото 10:05
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео
Суперкубок УЕФА. Где смотреть "Ливерпуль" - "Челси": видео 09:29
Советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы: видео
Советские зенитные установки ВСУ получат украинские стволы: видео 09:28
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 