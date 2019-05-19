Футбол. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

Сегодня, 19 мая, футболисты донецкого клуба "Шахтер" досрочно стали чемпионами Украины сезона-2018/2019, обыграв в 29-м туре луганский клуб "Заря" со счетом 1:0.
Единственный гол в матче на "Славутич-Арене" в Запорожье забил Жуниор Мораес, которому на 11-й минуте встречи отправил фланговую передачу Сергей Болбат.
Это третья подряд и 12-я в целом победа "Шахтера" в национальном первенстве среди команд Премьер-лиги.
Донечкие футболисты завоевали титул за три тура до окончания чемпионата.
15-кратный чемпион Украины киевское "Динамо" стало серебряным призером.
15 мая футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:0 обыграли "Ингулец" (Петрово) в финале Кубка Украины сезона-2018/2019 и в третий раз подряд защитили чемпионский титул.
16 мая полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос второй год подряд удостоен звания Лучший футболист Украины 2018 года.