Футбол. "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины

Фото: facebook.com/fcshakhtar

Сегодня, 19 мая, футболисты донецкого клуба "Шахтер" досрочно стали чемпионами Украины сезона-2018/2019, обыграв в 29-м туре луганский клуб "Заря" со счетом 1:0.

Единственный гол в матче на "Славутич-Арене" в Запорожье забил Жуниор Мораес, которому на 11-й минуте встречи отправил фланговую передачу Сергей Болбат.

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Это третья подряд и 12-я в целом победа "Шахтера" в национальном первенстве среди команд Премьер-лиги.

Донечкие футболисты завоевали титул за три тура до окончания чемпионата.

15-кратный чемпион Украины киевское "Динамо" стало серебряным призером.

15 мая футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:0 обыграли "Ингулец" (Петрово) в финале Кубка Украины сезона-2018/2019 и в третий раз подряд защитили чемпионский титул.

16 мая полузащитник донецкого "Шахтера" Марлос второй год подряд удостоен звания Лучший футболист Украины 2018 года.