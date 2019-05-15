Сегодня, 15 мая, футболисты донецкого "Шахтера" со счетом 4:0 обыграли "Ингулец" (Петрово) в финале Кубка Украины сезона-2018/2019 и в третий раз подряд защитили чемпионский титул.

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Матч проходил на "Славутич-Арене" в Запорожье.

Голы забили Тете (28-я и 39-я минуты), Жуниор Мораес (45+2) и Манор Соломон (64).

Это уже 13-й кубковый достижение "Шахтер" в 13-й раз стал обладателем Кубка Украины. У киевского "Динамо" 11 побед, две у одесского "Черноморца" и по одному у полтавской "Ворсклы" и симферопольской "Таврия".

Стоит отметить, что "Ингулец" стал первым клубом в истории представителем Первой лиги, сыгравшим в финале Кубка Украины.

14 мая сообщалось, что Андрей Шевченко вызвал в расположение сборной Украины по футболу игрока молдовского клуба "Сфинтул Георге" - молодого защитника "Ворсклы" Мирослава Мазура.