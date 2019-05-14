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14.05.2019, 14:50

В сборную Украины вызван футболист из чемпионата Молдовы

В сборную Украины вызван футболист из чемпионата Молдовы - Фото
Фото: Facebook сборной Украины

Андрей Шевченко вызвал в расположение сборной Украины по футболу игрока молдовского клуба "Сфинтул Георге"

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В сборную Украины вызван футболист из чемпионата Молдовы, сообщает iSport.ua.

Главный тренер национальной команды Украины Андрей Шевченко вызвал в расположению "желто-синих" молодого защитника "Ворсклы" Мирослава Мазура, который ныне выступает в аренде за молдовский "Сфинтул Георге".

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В июне украинская сборная сыграет два матча в рамках отборочного турнира на Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Команда 20-летнего оборонца в текущем сезона пробилась в финал Кубка Молдовы и располагается на втором месте в турнирной таблице местного первенства.

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Теги: футбол, евро-2020, Мирослав Мазур, Сфинтул Георге
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