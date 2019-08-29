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Футбол. "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов: фото и мемы

Футбол. "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов: фото и мемы - Фото
Лига чемпионов УЕФА. Фото: depositphotos
29.08.2019, 20:37

В групповом этапе "горняки" встретятся с двумя командами, за которые выступают воспитанники их академии

Донецкий "Шахтер" сыграет с английским "Манчестер Сити", итальянской "Аталатнтой" и загребским "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 19/20.

Жеребьевку, которая состоялась в Монако, транслировал телеканал Футбол 1.

"Шахтер" будет играть с манчестерским суперклубом уже в третьем сезоне подряд. В сезоне 2017/18 горняки проиграли на выезде со счетом 2:0, однако сумели взять реванш дома – 2:1. В сезоне ж 2018/19 результаты были более удручающими: дончане дважды потерпели фиаско со счетом 0:3 и 0:6.

Интересно, что и в "Манчестер Сити", и в "Аталанте" играют воспитанники "Шахтера", которые ранее оказались "не нужными" украинскому клубу. За англичан выступает Александр Зинченко, а за итальянцев – Руслан Малиновский. Оба футболиста являются игроками национальной сборной Украины.

Болельщики уже успели поиронизировать над жребием в соцсетях.

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Руслан Малиновский (слева), Александр Зинченко (посередине): фото - Брутальний футбол

С "Динамо" из Загреба "Шахтер" встречался в далеком 2008 году. Тогда дончане смогли пройти хорватов в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Примечательно, что в конце того сезона "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.

Бр

Все группы Лиги чемпионов 2019/20 (Фото: Брутальний футбол)

В эти минуты другой клуб из Донбасса, луганская "Заря", борется за путевку в групповой этап Лиги Европы в матче против "Эспаньола". 

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Александр Зинченко Лига чемпионов шахтер донецк руслан малиновский манчестер сити Динамо Загреб Аталанта
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