Футбол. "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов: фото и мемы

Лига чемпионов УЕФА. Фото: depositphotos

Донецкий "Шахтер" сыграет с английским "Манчестер Сити", итальянской "Аталатнтой" и загребским "Динамо" в групповом этапе Лиги чемпионов сезона 19/20.

Жеребьевку, которая состоялась в Монако, транслировал телеканал Футбол 1.

"Шахтер" будет играть с манчестерским суперклубом уже в третьем сезоне подряд. В сезоне 2017/18 горняки проиграли на выезде со счетом 2:0, однако сумели взять реванш дома – 2:1. В сезоне ж 2018/19 результаты были более удручающими: дончане дважды потерпели фиаско со счетом 0:3 и 0:6.

Интересно, что и в "Манчестер Сити", и в "Аталанте" играют воспитанники "Шахтера", которые ранее оказались "не нужными" украинскому клубу. За англичан выступает Александр Зинченко, а за итальянцев – Руслан Малиновский. Оба футболиста являются игроками национальной сборной Украины.

Болельщики уже успели поиронизировать над жребием в соцсетях.

Читайте также: Футбол. "Динамо" уступило "Шахтеру" в домашнем матче

Руслан Малиновский (слева), Александр Зинченко (посередине): фото - Брутальний футбол

С "Динамо" из Загреба "Шахтер" встречался в далеком 2008 году. Тогда дончане смогли пройти хорватов в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов. Примечательно, что в конце того сезона "Шахтер" выиграл Кубок УЕФА.

Все группы Лиги чемпионов 2019/20 (Фото: Брутальний футбол)

В эти минуты другой клуб из Донбасса, луганская "Заря", борется за путевку в групповой этап Лиги Европы в матче против "Эспаньола".

1 августа луганчане выбили из соревнований черногорскую "Будучность", одержав победу с общим счетом 4:1

На прошлой неделе в драматичном Заря сумела одолеть софийский "ЦСКА". Общий счет встречи – 2:1.

Читайте также: Футбол. Лучшие голы 2019 года по версии FIFA: видео