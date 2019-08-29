Лига Европы. Где и когда смотреть матч "Заря" - "Эспаньол": видео

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Победитель по результатам двухматчевой встречи получит путевку в групповой этап Лиги Европы

Сегодня, 29 августа, луганская "Заря" сыграет против барселонского "Эспаньола" в решающем поединке плей-офф раунда квалификационного этапа Лиги Европы.

Матч состоится в Запорожье на стадионе "Славутич Арена" в 20:00. Онлайн трансляцию поединка покажет телеканал Униан.

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Для выхода в групповой этап Лиги Европы "Заре" необходимо победить с разницей в два и больше мяча. Неделю назад луганчане уступили "Эспаньолу" в выездном матче со счетом 3:1.

Ранее "Заря" уже сумела преодолеть два квалификационных раунда Лиги Европы.

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Теги: футбол, видео, Лига Европы, трансляция, заря луганск, Эспаньол
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