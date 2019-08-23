Футбол. Лига Европы. "Эспаньол" vs "Заря" - все голы: видео

Луганская "Заря" не смогла одолеть "Эспаньол" в первом матче плей-офф раунда квалификационного этапа Лиги Европы. Испанцы победили со счетом 3:1.

В начале луганчане хорошо контролировали мяч и забили гол в счете на 38-й минуте. Разительная атака по правому флангу закончилась прострелом в штрафную площадь на Кабаева. Полузащитник не растерялся и пяткой сбросил мяч во вторую линию. Эффектную комбинацию хлестким ударом в касание завершил Кочергин – 0:1.

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Во втором тайме "Эспаньол" усилил давление на ворота "Зари". На 58-й минуте Ферейра сумел замкнуть витиеватую подачу Пуадо с правого фланга - 1:1. На 7й минуте вратарь луганчан Никита Шевченко отразил пенальти, назначенный в ворота "Зари" за игру рукой.

Однако на 7й минуте испанцы все же повели в счете. После провала левого фланга обороны луганчан забил Лопес – 2:1. Финальную точку в матче через 2 минуты поставил Варгас.

3:1 в пользу "Эспаньола". После первого матча испанцы имеют хорошие шансы на выход в групповой этап Лиги Европы.

Ответный матч состоится 29 августа в Запорожье.

Ранее "Заря" уже сумела преодолеть два квалификационных этапа.

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