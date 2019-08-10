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Футбол. "Динамо" уступило "Шахтеру" в домашнем матче

Футбол. "Динамо" уступило "Шахтеру" в домашнем матче - Фото
Фото: Facebook "Динамо"
10.08.2019, 20:35

"Горняки" обыграли киевлян в матче третьего тура чемпионата Украины со счетом 2:1

Донецкий "Шахтер" сегодня, 10 августа, обыграл киевское "Динамо" в матче третьего тура чемпионата Украины в Киеве на НСК Олимпийский.

С самого начала мячом завладели игроки команды гостей, а "Динамо" первые 20 минут весьма неплохо защищалось.

На 21 минуте Тайсон отдал на правый фланг, где мяч подхватил Соломоy и прострелил на Мораеса, который ударом пятой отправил мяч в ворота. 1:0.

34 минута - "Шахтер" мог удвоить преимущество, когда Марлос атаковал ворота Дениса Бойко, но попал в штангу.

В конце первого тайма "Динамо" неожиданно сравняло счет. Гармаш мощно пробил по воротам, Пятов отбил удар, но тут выступил на добивании Жерсон Родригес. Он забил свой дебютный гол в составе киевлян головой.

Во втором тайме команды обменялись опасными моментами, но "Шахтер" в целом был эффективнее. На 64 минуте Марлос обыграл Де Пену возле штрафной площади "Динамо" и пробил в нижний угол. 2:1.

Уже в следующей атаке Шахтер вновь вышел вперед.

После пропущенного гола динамовцы некоторое время отходили и лишь в концовке матча создали что-то подобное на давление, но трудностей Пятову это не доставило. Скорее Шахтер мог забивать, когда Бурда потерял мяч и трое игроков дончан вышли на одного защитника Динамо, но Дентиньо в пустые ворота не смог замкнуть передачу Бланко-Лещука.

Динамо проигрывает принципиальному сопернику и отправляется готовиться к Брюгге, тогда как Шахтер набирает максимум очков после трех туров чемпионата и выходит в единоличные лидеры до матча Колоса с Зарей в воскресенье, 11 августа.

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