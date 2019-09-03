Футбол. Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20: видео

Донецкий Шахтер подписал капитана юношеской сборной Бразилии U-20 Витао. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Витао выступает на позиции центрального защитника. Имеет хорошие скоростные и антропометрические (рост игрока - 185 см) данные.

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Витао (Фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Сумма сделки не разглашается.

Витао родился февраля 2000 года в Жакарезинью (штат Парана, Бразилия). Первые шаги в футболе сделал в академии PSTC. В юном возрасте был приглашен в "Палмейрас". Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с другими игроками "Шахтера": Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20.

Ранее донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

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