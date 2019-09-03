Футбол. Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20: видео

Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Ранее в СМИ была информация, что игроком интересуется испанская "Барселона"

Донецкий Шахтер подписал капитана юношеской сборной Бразилии U-20 Витао. Об этом сообщает пресс-служба футбольного клуба.

Витао выступает на позиции центрального защитника. Имеет хорошие скоростные и антропометрические (рост игрока - 185 см) данные.

Читайте также: Футбол. Евгений Коноплянка перешел в "Шахтер": фото

Витао (Фото - пресс-служба ФК Шахтер)

Соглашение с футболистом рассчитано на три года. Сумма сделки не разглашается.

Витао родился февраля 2000 года в Жакарезинью (штат Парана, Бразилия). Первые шаги в футболе сделал в академии PSTC. В юном возрасте был приглашен в "Палмейрас". Стал одним из ключевых игроков юношеских сборных Бразилии различных возрастов, выступая вместе с другими игроками "Шахтера": Тете, Фернандо, Маркиньосом Сиприано и Маркосом Антонио.

В 2017 году в качестве капитана сборной U17 победил на чемпионате Южной Америки, а в 2019-м на аналогичном турнире был основным центральным защитником "селесао" U20.

Ранее донецкий "Шахтер" узнал своих соперников в групповом этапе Лиги чемпионов.

Читайте также: Футбол. Лучшие голы 2019 года по версии FIFA: видео

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, фото, видео, трансфер, сборная бразилии, шахтер донецк, витао, защитник, палмейрас
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Футбол. Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20: видео
Футбол. Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20: видео
В Берлинском зоопарке родились панды-близнецы: фото, видео
В Берлинском зоопарке родились панды-близнецы: фото, видео
Технологии Женщины в украинской науке: есть ли среди них Мария Кюри и Лиза Мейтнер
Иностранцев допустят к рынку земли в Украине. Но есть условие
Экономика Иностранцев допустят к рынку земли в Украине. Но есть условие
Как Украине стать авиационным хабом Европы
Мнение Как Украине стать авиационным хабом Европы
Популярное
фото/видео
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Рада рассматривает изменения в Конституцию: трансляция
Футбол. Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20: видео
Футбол. Шахтер подписал капитана сборной Бразилии U-20: видео 11:42
В Берлинском зоопарке родились панды-близнецы: фото, видео
В Берлинском зоопарке родились панды-близнецы: фото, видео 10:15
Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео
Джонсон записал возмутивший Кремль ролик о Второй мировой - видео 09:52
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 