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Футбол. Боевая ничья. Украина vs Нигерия: все голы – видео

Голы: 0.05 (Арибо, 0:1), 2.55 (Осимхен, 0:2), 5.48 (Зинченко, 1:2), 6.07 (Роман Яремчук, 2:2). Видео: Ни Дня Без Футбола
11.09.2019, 07:17
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Украинцы в ярком матче сумели сделать камбэк

Вчера сборная Украины по футболу впервые в истории встретилась со сборной Нигерии. Матч закончился результативной ничьей – 2:2.

В первом тайме инициативой владели африканцы. Уже на 4-й минуте они закружили голову украинским защитникам, после чего Арибо с нескольких метров расстрелял ворота Андрея Лунина. 0:1.

Нигерийцы продолжали натиск и на 34-й минуте заработали пенальти. Осимхен забил, сильно ударив в левый от вратаря угол. Лунин был близок, чтобы спасти команду, однако не успел сгруппироваться. 0:2.

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Первая половина второго тайма проходила нервно, команды обменивались моментами. Отыграться нашим футболистам удалось всего за 2 минуты.

На 78-й минуте матча Александр Зинченко ворвался в штрафную, сыграв на опережение, и сильным ударом поразил ближний от вратаря угол. 1:2.

Через минуту забил Роман Яремчук. Марлос проникающей передачей разрезал оборону гостей, Яремчук попытался перекинуть голкипера, мяч после рикошета от плеча форварда попал в ворота. 2:2.

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На 90+3 минуте Яремчук забил вновь, однако рефери не засчитал гол из-за офсайда.

Финальный счет встречи – 2:2.

Таким образом, Украина продолжила беспроигрышную серию против африканских команд. Наши футболисты трижды победили и четыре раза сыграли вничью.  

  • 7 сентября желто-синие укрепились на первом месте в группе В квалификационного этапа Чемпионата Европы-2020, на выезде обыграв сборную Литвы. Матч закончился со счетом 3:0. Голы забивали Александр Зинченко, Ромеро Марлос и Руслан Малиновский.

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Теги: сборная, сборная украины, нигерия, Александр Зинченко, Роман Яремчук, футбол, обзор, товарищеский матч, гол, пенальти, андрей лунин, видео
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