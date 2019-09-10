Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Украинские юниоры разгромили Мальту в отборе на Евро-2021

Футбол. Украинские юниоры разгромили Мальту в отборе на Евро-2021 - Фото
Иллюстративное фото: EPA
10.09.2019, 22:45

Игра закончилась со счетом 4:0

Молодежная сборная Украины по футболу до 21 года победила со счетом 4:0 сверстников из Мальты в отборе на чемпионат Европы 2021 года.

Голы забили: Дмитрий Топалов, Назарий Русин, Богдан Леднев и Георгий Цитаишвили.

Матч проходил на стадионе Славутич-Арена в Запорожье.

7 сентября украинская молодежная сборная уступила Финляндии в дебютном матче отбора на Евро-2021.

Другими соперниками украинцев в группе - команды Дании, Румынии и Северной Ирландии.

Регламент отбора предполагает, что на Евро-2021 попадает победитель группы и лучшая вторая команда из всех групп. Остальные вторые команды проведут стыковые матчи.

Континентальное первенство в 2021 году будут принимать Словения и Венгрия.

Читайте также: Футбол. ЧМ-2022. ФИФА и Катар представили эмблему: видео

Напишите нам
футбол
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 