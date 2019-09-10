Футбол. Украинские юниоры разгромили Мальту в отборе на Евро-2021

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Молодежная сборная Украины по футболу до 21 года победила со счетом 4:0 сверстников из Мальты в отборе на чемпионат Европы 2021 года.

Голы забили: Дмитрий Топалов, Назарий Русин, Богдан Леднев и Георгий Цитаишвили.

Матч проходил на стадионе Славутич-Арена в Запорожье.

7 сентября украинская молодежная сборная уступила Финляндии в дебютном матче отбора на Евро-2021.

Другими соперниками украинцев в группе - команды Дании, Румынии и Северной Ирландии.

Регламент отбора предполагает, что на Евро-2021 попадает победитель группы и лучшая вторая команда из всех групп. Остальные вторые команды проведут стыковые матчи.

Континентальное первенство в 2021 году будут принимать Словения и Венгрия.

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