Футбол. ЧМ-2022. ФИФА и Катар представили эмблему: видео

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Официальная презентация состоялась в столице Катара, Дохе, в 20:22 по местному времени

Сегодня представили официальную эмблему Чемпионата мира по футболу 2022 года, который будет принимать Катар. Об этом сообщается на официальном сайте ФИФА.

Официальная презентация состоялась в столице Катара, Дохе, в 20:22 по местному времени - тысячи зрителей стали свидетелями синхронного проецирования эмблемы на несколько самых знаковых зданий страны.

Дизайн эмблемы воплощает в себе видение события, которое объединяет и охватывает весь мир, и в то же время включает в себя элементы местной и региональной арабской культуры и отражает красоту игры.

Изогнутые кривые эмблемы изображают волнистость дюн пустыни, петля символизирует восемь стадионов, на которых будут проходить матчи, а также символ бесконечности. Центральная часть эмблемы повторяет силуэт культового трофея Кубка мира ФИФА, а ее оформление вдохновлено ​​традиционной арабской шерстяной шалью. 

Новый шрифт, созданный для эмблемы, трансформирует традиционную арабскую каллиграфию в современное написание.

  • В 2010 году на право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, претендовали США, Австралия, Южная Корея и Япония.

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Теги: футбол, чемпионат мира, Катар, ФИФА
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