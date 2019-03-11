ФИФА опровергает, что получила от Катара взятку за ЧМ

Фото: Facebook ФИФА

ФИФА опровергает обвинения в получении многомиллионной взятки от Катара за право проведения чемпионата мира в 2022 году. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Комментируя обвинения в коррупции, выдвинутые журналистами The Sunday Times на основе попавшего в их руки договора на право телетрансляции игр ЧМ-2022, представители ФИФА указали, что уже заявляли о своей позиции по этому вопросу. При этом они сослались на опубликованный в июне 2017 года доклад бывшего специального расследователя Майкла Гарсии, возглавлявшего следственную палату комитета по этике ФИФА.

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Sunday Times ранее сообщил, что ФИФА подписала с катарским телеканалом Al Jazeera договор на право трансляции игр за три недели до официального принятия решения о месте проведения ЧМ.

Документ, копия которого была опубликована на сайте издания, подтверждает, что канал Al Jazeera, принадлежащий шейху Катара, заплатил ФИФА $150 млн за право на трансляцию на территории стран Среднего Востока и Северной Африки всех соревнований, проходящих под эгидой ФИФА в 2015-2018 гг.

Второй пункт контракта гласит, что за такую же сумму ($150 млн) канал Al Jazeera получил также право на трансляцию всех футбольных событий ФИФА в период с 2019 по 2022 год, включая чемпионат мира. Отдельно в документе оговаривается, что, в случае победы заявки Катара, ФИФА получит дополнительные $100 млн в качестве бонуса.

Подписи представителей Al Jazeera и руководителей ФИФА под договором датируются 11 ноября 2010 года. При этом официально о том, какая страна получит право на проведение ЧМ-2022 года, объявили 2 декабря 2010 года.

Sunday Times написал также, что дочерняя компания канала Al Jazeerа - BeIN Media Group – обязалась перевести ФИФА еще $480 млн до 2013 года за права на трансляцию чемпионатов 2026 и 2030 годов.

В настоящее время расследованием уголовного дела по обвинению ФИФА в коррупции при выборе страны-хозяйки ЧМ-2022 года занимается прокуратура Швейцарии.

В 2010 году на право принять у себя ЧМ-2022, кроме Катара, претендовали США, Австралия, Южная Корея и Япония.