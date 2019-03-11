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11.03.2019, 06:30

Катар заплатил за право провести ЧМ по футболу - The Sunday Times

Катар заплатил за право провести ЧМ по футболу - The Sunday Times - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По данным The Sunday Times, Катар пообещал ФИФА $100 млн в случае выбора страны местом проведения чемпионата мира

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Телеканал Al Jazeera, который принадлежит эмиру Катара, тайно заплатил ФИФА $400 млн за телеправа на чемпионаты мира по футболу. Контракт содержит пункт о бонусе в $100 млн, которые ФИФА получит в случае выбора Катара местом проведения ЧМ-2022, пишет The Sunday Times.

Издание обнародовало сканы документов, касающихся выборов стран-хозяев чемпионатов мира по футболу 2018/2022 гг. Al Jazzera покупал права на показ всех соревнований под эгидой ФИФА за $150 млн долларов в период 2015-2018 гг. и за $150 млн с 2019 по 2022 гг., включая чемпионат мира в Катаре.

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В течение 30 дней после подписания соглашения Катар уже перечислил ФИФА $6 млн.

На прошлой неделе Международный совет футбольных ассоциаций внес существенные изменения в правила игры в футбол. С 1 июня этого года любое касание мяча рукой игроком атакующей команды во время голевой атаки будет считаться нарушением правил - вне зависимости от того, было ли оно умышленным.

Защитникам не нужно будет прятать руки за спиной, чтобы в них не попал мяч. Достаточно будет держать их по бокам как в "стойке смирно". При этом, если положение руки поменяет "естественный силуэт" игрока, и в нее попадет мяч, это будет считаться нарушением.

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Теги: спорт, футбол, ФИФА, Катар
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