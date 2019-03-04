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04.03.2019, 06:40

Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила футбола

Международный совет футбольных ассоциаций изменил правила футбола - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

С 1 июня этого года любое касание мяча рукой игроком атакующей команды во время голевой атаки будет считаться нарушением

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Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) внес существенные изменения в правила игры в футбол. Об этом сообщает пресс-служба IFAB.

С 1 июня этого года любое касание мяча рукой игроком атакующей команды во время голевой атаки будет считаться нарушением правил - вне зависимости было ли оно .умышленным.

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Защитникам не нужно будет прятать руки за спиной, чтобы в них не попал мяч. Достаточно будет держать их по бокам как в "стойке смирно". При этом, если положение руки поменяет "естественный силуэт" игрока, и в нее попадет мяч, это будет считаться нарушением.

Игрокам команды в нападении запретят ближе чем на метр подходить к стенке соперника при штрафном ударе. По мнению специалистов IFAB, это позволит избежать затягивания времени.

Наконец, игрок, которого заменяют, должен будет покинуть поле в ближайшей точке, а не в технической зоне, что также поможет избежать затягивания времени.

Напомним, 2 марта в 20-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде встречался с одесским "Черноморцем". Донецкой команде с трудом удалось одержать минимальную победу.

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Теги: спорт, футбол, IFAB
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