"Шахтер" в непростом матче обыграл "Черноморец" - видео гола

Сегодня, 2 марта, в 20-м туре чемпионата Украины донецкий "Шахтер" на выезде встречался с одесским "Черноморцем".

Встреча прошла на базе хозяев поля - стадио Черноморец.

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В первом тайме команды голов не забивали. "Шахтер" крепко контролировал мяч, но все попытки пройти к воротам "Черноморца" разбивались о линию обороны хозяев. Горняки даже несколько сбавили обороты, чтобы дать возможность одесситам поиграть, в надежде на то, что откроют штрафную площадку.

Удалось открыть счет Марлосу только на 76-й минуте. Сергей Болбат заработал пенальти. Полузащитник отличным ударом в левый от голкипера угол забил гол.

"Черноморец" (Одесса) – "Шахтер" (Донецк) – 0:1 (0:0)



Гол: 0:1 Марлос (76, пенальти)

"Чорноморець" - Литовченко, Мищенко, Грачев, Рижук, Голиков (Павлов, 90), Танчик, Чорный (Вильхьяльмссон, 70), Морозенко, Гошкодеря, Аржанов, Мусолитин (Хамелюк, 49).



"Шахтер": Пятов, Исмаили, Хочолава, Кривцов, Болбат, Алан Патрик (Соломон, 60), Степаненко, Тайсон (к), Коваленко (Малышев, 85), Марлос (Фернандо, 90+3), Мораес.

Предупреждение: Рыжук (42), Литовченко (53), Аржанов (59), Кривцов (65), Марлос (90).

Горняки лидируют в УПЛ (48 очков) и продолжают беспроигрышную серию в 16 матчей. Одесситы ведут борьбу за выживание (15 баллов) на предпоследней позиции.

10 марта команду Паулу Фонсеки ждет домашний поединок с "Карпатами".