Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео

Капитан донецкого "Шахтера" Тайсон получил травму в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги с луганской "Зарей".

Во втором тайме Тайсон упал в результате столкновения с игроком "Зари", после чего получил ногой в голову от защитника "Шахтера" Исмаили.

На видеокадрах видно, в каком тяжелом состоянии оказался Тайсон – возможно, он получил сотрясение мозга. Капитана унесли с поля на носилках.

Пока неизвестно, насколько серьезна травма бразильца и сможет ли он сыграть на следующей неделе в матче Лиги чемпионов с "Манчестер Сити".

В этом матче "Шахтер" одержал победу над "Зарей" со счетом 4:3.

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