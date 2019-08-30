Футбол. Лига Европы. С кем сыграют "Динамо" и "Александрия": фото

Кубок Лиги Европы УЕФА (Фото - ЕРА)

Украинские футбольные клубы "Динамо" и "Александрия" узнали своих соперников в групповом этапе Лиги Европы.

Жеребьевка турнира состоялась сегодня в Монако.

"Динамо" сыграет в группе В. Соперниками киевлян будут датский "Копенгаген", шведский "Мальме" и швейцарский "Лугано". Примечательно, что ранее за "Копенгаген" выступал игрок "Динамо" Миккель Дуэлунд.

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Фото: пресс-служба ФК "Динамо" Киев

"Александрия" попала в довольно грозную группу I. Представители Кировоградской области встретятся с немецким "Вольфсбургом", бельгийским "Гентом" и французским "Сент-Этьеном".

Интересно, что за "Гент" играет украинский форвард Роман Яремчук. Первые шаги во взрослом футболе он сделал именно за александрийцев. Кроме него, за бельгийский клуб выступают еще два украинца: Роман Безус и Игорь Пластун.

Роман Яремчук во времена выступления за "Александрию" (Фото - Брутальний футбол)

Другие результаты жеребьевки выглядят так:

Инфографика: Брутальний футбол

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