Битва за Лигу Европы. "Заря" не прошла "Эспаньол": видео голов

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Подопечные Сергея Скрипника покидают турнир

Луганская "Заря" покидает розыгрыш Лиги Европы сезона 2019/20 после домашней ничьи с "Эспаньолом" со счетом 2:2. Общий результат встречи - 5:3 в пользу испанцев.

"Заря" активно начала игру и давила на ворота соперника в первой четверти матча. Однако счет открыли гости. Экс-форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра на 34 минуте головой замкнул навес с углового. 0:1.

38, Факундо Ферейра 0:1 (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

"Заря" продолжала давить на ворота соперников и сумела отыграться на 54 минуте поединка. 21-летний Богдан Леднев технично обыграл защитников и мощным ударом поразил ближний от вратаря угол. 1:1.

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54, Богдан Леднев 1:1 (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

Однако уже через восемь минут "Эспаньол" вновь вышел вперед. Защитники Зари неудачно попытались сделать искусственный офсайд – и прозевали Матиаса Варгаса в штрафной. Тот беспрепятственно расстрелял ворота Никиты Шевченко с нескольких метров. 1:2.

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62, Маттиас Варгас 1:2 (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

Точку в матче на 78 минуте поставил юный форвард луганчан Назарий Русин. Он в стиле Лионеля Месси накрутил нескольких защитников и с острого угла "щекой" сумел поразить дальний угол ворот испанцев. 2:2.

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78, Назарий Русин (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

Для прохода в групповой этап "Заре" надо оставалось забить три гола за 12 минут. Этого  не не произошло, поэтому подопечные Сергея Скрипника покидают турнир.

До этого "Заря" сумела преодолеть два квалификационных раунда Лиги Европы.

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Теги: видео, Лига Европы, заря луганск, голы, Эспаньол, Богдан Леднев, Назарий Русин
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