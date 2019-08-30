Битва за Лигу Европы. "Заря" не прошла "Эспаньол": видео голов

Луганская "Заря" покидает розыгрыш Лиги Европы сезона 2019/20 после домашней ничьи с "Эспаньолом" со счетом 2:2. Общий результат встречи - 5:3 в пользу испанцев.

"Заря" активно начала игру и давила на ворота соперника в первой четверти матча. Однако счет открыли гости. Экс-форвард донецкого "Шахтера" Факундо Феррейра на 34 минуте головой замкнул навес с углового. 0:1.

38, Факундо Ферейра 0:1 (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

"Заря" продолжала давить на ворота соперников и сумела отыграться на 54 минуте поединка. 21-летний Богдан Леднев технично обыграл защитников и мощным ударом поразил ближний от вратаря угол. 1:1.

Читайте также: Ультрас устроили побоище в центре Запорожья: фото, видео

54, Богдан Леднев 1:1 (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

Однако уже через восемь минут "Эспаньол" вновь вышел вперед. Защитники Зари неудачно попытались сделать искусственный офсайд – и прозевали Матиаса Варгаса в штрафной. Тот беспрепятственно расстрелял ворота Никиты Шевченко с нескольких метров. 1:2.

Читайте также: Футбол. "Шахтер" получил соперников в Лиге чемпионов: фото и мемы

62, Маттиас Варгас 1:2 (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

Точку в матче на 78 минуте поставил юный форвард луганчан Назарий Русин. Он в стиле Лионеля Месси накрутил нескольких защитников и с острого угла "щекой" сумел поразить дальний угол ворот испанцев. 2:2.

Читайте также: Футбол. Лучшие голы 2019 года по версии FIFA: видео

78, Назарий Русин (Видео: ТСН ПРОСПОРТ)

Для прохода в групповой этап "Заре" надо оставалось забить три гола за 12 минут. Этого не не произошло, поэтому подопечные Сергея Скрипника покидают турнир.

До этого "Заря" сумела преодолеть два квалификационных раунда Лиги Европы.

1 августа луганчане выбили из соревнований черногорскую "Будучность", одержав победу с общим счетом 4:1

На прошлой неделе в драматичном Заря сумела одолеть софийский "ЦСКА". Общий счет встречи – 2:1.

Читайте также: Футбол. "Шахтер" разбил "Мариуполь" и забрал его лидера – фото