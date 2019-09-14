В "Шахтере" рассказали о состоянии Тайсона после травмы

Тайсон (фото - facebook.com/fcshakhtar)

Капитан футбольного клуба "Шахтер" Тайсон после полученной в матче с "Зарей" травмы чувствует себя лучше, но точная информация о его состоянии станет известна завтра. Об этом сказал первый ассистент главного тренера "Шахтера" Витор Северино, сообщает пресс-служба клуба.

"Он чувствует себя лучше, но точную информацию мы сможем дать завтра. Говорил с ним только что. Дальнейшее состояние и срок восстановления станут известны после детального обследования медслужбы. Надеемся, все будет в порядке", - сказал Северино.

Во втором тайме сегодняшнего матча с "Зарей" Тайсон упал в результате столкновения с игроком "Зари", после чего получил ногой в голову от защитника "Шахтера" Исмаили. Капитана унесли с поля на носилках.