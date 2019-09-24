Футбол. В FIFA показали лучший гол года: видео

Всемирная федерация футбола (FIFA) признала мяч 18-летнего венгерского форварда Даниэля Жори лучшим голом в мире в сезоне 2018/19. Об этом сообщает официальный сайт FIFA.

Нападающий на последних минутах матча сумел забить потрясающий гол, благодаря которому его "Дебрецен" обыграл в принципиальном матче "Ференцварош". Жори, находясь спиной к воротам соперникам, сумел подстроиться под верховую передачу - и с лету ударом бисиклетой отправил мяч в ворота.

Таким образом, юный венгр стал самым молодым обладателем премии имени Пушкаша в истории.

В рамках церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019 FIFA также назвала лучшего футболиста года, лучшего тренера, а также символическую команду сезона.

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