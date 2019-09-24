FIFA выбрала лучшего футболиста мира и команду года: видео

23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019. В мировой федерации футбола выбрали лучших игроков сезона 2018/19. Об этом сообщает официальный сайт федерации.
Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.
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Congratulations, #LeoMessi— #TheBest (@FIFAcom) September 23, 2019
Winner of #TheBest FIFA Men's Player 2019#TheBest | #FIFAFootballAwards pic.twitter.com/MKh2wV5T1M
В борьбе за титул аргентинец опередил своего извечного оппонента Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", а также нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дайка, который ранее стал лучшим игроком года по версии европейской ассоциации (УЕФА).
Лучшим тренером сезона стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Ему удалось впервые за 14 лет привести "красных" к триумфу в Лиге чемпионов.
Приз лучшего голкипера мира получил также представитель "Ливерпуля" - бразилец Алиссон Беккер.
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@FIFPro together with @FIFAcom proudly presents the Men’s #World11 of 2019!— FIFPRO (@FIFPro) September 23, 2019
Congratulations to all! Well deserved!
Read more here https://t.co/LR4DYYHZXA#TheBestAwards #OneStage pic.twitter.com/TZ4RDvcBPr
В команду года по версии FIFA вошли:
вратарь — Алиссон Беккер ("Ливерпуль");
защитники — Вирджил ван Дайк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (Аякс/"Ювентус"), Марсело и Серхио Рамос (оба -"Реал);
полузащитники — Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона");
нападающие — Киллиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").
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