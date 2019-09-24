FIFA выбрала лучшего футболиста мира и команду года: видео

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В этом году позиции мировой и европейской федераций футбола не совпали

23 сентября в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019. В мировой федерации футбола выбрали лучших игроков сезона 2018/19. Об этом сообщает официальный сайт федерации.

Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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В борьбе за титул аргентинец опередил своего извечного оппонента Криштиану Роналду, который сейчас выступает за туринский "Ювентус", а также нидерландского защитника "Ливерпуля" Вирджила ван Дайка, который ранее стал лучшим игроком года по версии европейской ассоциации (УЕФА).

Лучшим тренером сезона стал наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп. Ему удалось впервые за 14 лет привести "красных" к триумфу в Лиге чемпионов.

Приз лучшего голкипера мира получил также представитель "Ливерпуля" - бразилец Алиссон Беккер.

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В команду года по версии FIFA вошли:

вратарь — Алиссон Беккер ("Ливерпуль");

защитники — Вирджил ван Дайк ("Ливерпуль"), Маттейс де Лигт (Аякс/"Ювентус"), Марсело и Серхио Рамос (оба -"Реал);

полузащитники —  Эден Азар ("Челси"/"Реал"), Лука Модрич ("Реал"), Френки де Йонг ("Аякс"/"Барселона");

нападающие — Киллиан Мбаппе ("ПСЖ"), Лионель Месси ("Барселона"), Криштиану Роналду ("Ювентус").

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