Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео

Вингер лондонского Вест Хэма и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко забил в ворота Манчестер Юнайтед в матче 6 тура Английской премьер лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинец вышел на поле в стартовом составе. На 44-й минуте встречи он на приеме оставил не у дел защитников "манкунианцев" – и бильярдным ударом поразил ворота Давида де Хеа.

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One touch and bang home games for Yarmo!! pic.twitter.com/kwp3vOF7ds — West Ham United (@WestHam) September 22, 2019

Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Вест Хэма", а Ярмоленко был признан лучшим игроком поединка по версии официального сайта АПЛ и голосования болельщиков "Вест Хэма".

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Этот гол стал вторым для украинца в пяти матчах, сыгранных в нынешнем сезоне. В прошлом году Ярмоленко по большей части восстанавливался от травмы.

Днями ранее Ярмоленко получил вызов в сборную на матчи против Литвы и Португалии. Полный список игроков главной команды можно посмотреть здесь

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