Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео

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Украинец стал лучшим игроком по версии АПЛ и болельщиков "Вест Хэма"

Вингер лондонского Вест Хэма и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко забил в ворота Манчестер Юнайтед в матче 6 тура Английской премьер лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинец вышел на поле в стартовом составе. На 44-й минуте встречи он на приеме оставил не у дел защитников "манкунианцев" – и бильярдным ударом поразил ворота Давида де Хеа.

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Матч закончился со счетом 2:0 в пользу "Вест Хэма", а Ярмоленко был признан лучшим игроком поединка по версии официального сайта АПЛ и голосования болельщиков "Вест Хэма".

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Этот гол стал вторым для украинца в пяти матчах, сыгранных в нынешнем сезоне. В прошлом году Ярмоленко по большей части восстанавливался от травмы.

  • Днями ранее Ярмоленко получил вызов в сборную на матчи против Литвы и Португалии. Полный список игроков главной команды можно посмотреть здесь.

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Теги: видео, Манчестер Юнайтед, гол, андрей ярмоленко, Вест Хэм, премьер лига, чемпионат англии, МЮ, апл
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