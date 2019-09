Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео

Вингер лондонского Вест Хэма и национальной сборной Украины Андрей Ярмоленко забил в ворота Манчестер Юнайтед в матче 6 тура Английской премьер лиги. Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Украинец вышел на поле в стартовом составе. На 44-й минуте встречи он на приеме оставил не у дел защитников "манкунианцев" – и бильярдным ударом поразил ворота Давида де Хеа.

Читайте также: 30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото

One touch and bang home games for Yarmo!! pic.twitter.com/kwp3vOF7ds