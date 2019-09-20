Футбол. Объявлен сборной состав на матчи с Литвой и Португалией

Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На сборы команды вызван 21 футболист, еще шесть игроков попали в резервный список.

Заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтер"), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все - "Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

В шестом туре отбора на чемпионат Европы-2020 Украина сыграет против Литвы. Поединок состоится 11 октября в Харькове. Через три дня команда Шевченко в Киеве проведет матч 7-го тура против Португалии.

После пяти туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в группе B с 13 очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0), победила Сербию (5:0) и Литву (3:0).

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