Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. Объявлен сборной состав на матчи с Литвой и Португалией

Футбол. Объявлен сборной состав на матчи с Литвой и Португалией - Фото
Андрей Шевченко (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)
20.09.2019, 22:05

Игры состоятся 11 и 14 октября

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил список игроков, которые будут готовиться к матчам отбора на Евро-2020 против Литвы и Португалии. Об этом сообщает официальный сайт УАФ.

На сборы команды вызван 21 футболист, еще шесть игроков попали в резервный список.

Заявка сборной Украины

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер"), Денис Бойко ( "Динамо"), Андрей Лунин ( "Вальядолид", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Сергей Болбат (все - "Шахтер"), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Александр Караваев (все - "Динамо"), Игорь Пластун ( "Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Евгений Коноплянка, Тарас Степаненко, Марлос (все - "Шахтер"), Виктор Цыганков, Виталий Буяльский (оба - "Динамо"), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия) Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Жуниор Мораес ("Шахтер").

Резервный список: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Артем Беседин (все - "Динамо"), Виктор Коваленко ("Шахтер"), Роман Безус ("Гент", Бельгия), Евгений Шахов ("Лечче", Италия).

В шестом туре отбора на чемпионат Европы-2020 Украина сыграет против Литвы. Поединок состоится 11 октября в Харькове. Через три дня команда Шевченко в Киеве проведет матч 7-го тура против Португалии.

После пяти туров отбора на Евро-2020 сборная Украины занимает первое место в группе B с 13 очками. Команда Шевченко сыграла вничью с Португалией (0:0), дважды обыграла Люксембург (2:1, 1:0), победила Сербию (5:0) и Литву (3:0).

Читайте также: Травма капитана "Шахтера". Врачи узнали, что случилось с Тайсоном

Напишите нам
футбол евро-2020
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 