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Футбол. Шевченко прокомментировал слухи о переходе в Милан

Футбол. Шевченко прокомментировал слухи о переходе в Милан - Фото
Андрей Шевченко (фото - ФФУ)
02.10.2019, 16:53

Вчера главного тренера украинской сборной заметили на Сан-Сиро – домашней арене "россо-нерри"

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что сейчас его первоочередной задачей является выход с национальной командой на Евро-2020. Об этом он рассказал изданию La Gazetta dello Sport.

"Я люблю "Милан", но клуб пока не связывалась со мной, и я не думаю о "Милане" сейчас. Я – тренер сборной Украины. Сейчас все мои усилия сосредоточены на сборной моей страны. Я хочу выйти на Евро-2020 с моей командой", - заявил Шевченко.

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В то же время Шевченко отметил, что поскольку находится в Милане, намерен отужинать со спортивным директором клуба Паоло Мальдини, с которым дружит еще со времен совместного выступления за итальянский гранд.

Специалист сообщил, что приехал в столицу Ломбардии, чтобы посмотреть матч Лиги чемпионов "Аталанта" – "Шахтер". Ведь донецкий клуб является одним из главных доноров игроков для сборной, а за "Аталанту" выступает полузащитник национальной команды Руслан Малиновский.

  • Ранее издание Tuttomercatoweb сообщало, что Шевченко готов возглавить "Милан" лишь в ноябре (когда закончаться матчи квалификационного этапа Евро-2020) и при условии сохранения поста главного тренера сборной Украины.
  • Экс-клуб Андрея Шевченко сейчас переживает не лучшие времена. "Милан" проиграл четыре из первых шести матчей Серии А, что является худшим стартом сезона для "россо-нерри" за 81 год.

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