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Футбол. Московский "Спартак" начал тренировать украинец - видео

Футбол. Московский "Спартак" начал тренировать украинец - видео - Фото
Сергей Кузнецов (Фото: пресс-служба ФК "Спартак" Москва)
01.10.2019, 09:09

Сергей Кузнецов готовит команду к матчу против "Краснодара"

Украинский тренер и экс-футболист Сергей Кузнецов стал временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

До этого Кузнецов входил в тренерский штаб Олега Кононова, который днями ранее подал в отставку после поражения от "Оренбурга" и чреды неудовлетворительных результатов.

Украинскому болельщику Кузнецов же может быть известен не только благодаря яркой игре за львовские "Карпаты", но и за повторение "гола Марадоны".

24 мая 2012 года Кузнецов, который на тот момент выступал за "Севастополь", в матче Первой лиги против главного конкурента - запорожского "Металлурга" - по-волейбольному замкнул подачу партнера, забив решающий мяч встречи. Рефери встречи Виктор Шевцов гол засчитал. Этой победой "Севастополь" практически гарантировал себе путевку в элитный дивизион - Премьер лигу. 

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Гол рукой Кузнецова (Видео: телеканал Футбол 1)

Эпизод стал одним из самых громких футбольных скандалов в истории независимой Украины. После него игрок "Металлурга" Алексей Белик в прямом эфире нецензурно выругался и назвал чемпионат "базар лигой", а сам Кузнецов заявил, что главное – это то, что судья засчитал гол.

  • Сегодня состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" Бергамо - "Шахтер" Донецк. Предматчевые расклады, а также время, место и расписание трансляции поединка читайте здесь.

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