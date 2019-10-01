Футбол. Московский "Спартак" начал тренировать украинец - видео

Сергей Кузнецов (Фото: пресс-служба ФК "Спартак" Москва)

Украинский тренер и экс-футболист Сергей Кузнецов стал временно исполняющим обязанности главного тренера московского "Спартака". Об этом сообщает пресс-служба российского клуба.

До этого Кузнецов входил в тренерский штаб Олега Кононова, который днями ранее подал в отставку после поражения от "Оренбурга" и чреды неудовлетворительных результатов.

Олег Кононов покидает «Спартак»



Руководство ФК «Спартак-Москва» приняло отставку Олега Кононова, который сразу после матча против «Оренбурга» подал заявление об увольнении с поста главного тренера в связи с неудовлетворительными результатами команды. https://t.co/VSZVXo1mW4 pic.twitter.com/JNe6qb2uTm — FC Spartak Moscow (@fcsm_official) September 29, 2019

Украинскому болельщику Кузнецов же может быть известен не только благодаря яркой игре за львовские "Карпаты", но и за повторение "гола Марадоны".

24 мая 2012 года Кузнецов, который на тот момент выступал за "Севастополь", в матче Первой лиги против главного конкурента - запорожского "Металлурга" - по-волейбольному замкнул подачу партнера, забив решающий мяч встречи. Рефери встречи Виктор Шевцов гол засчитал. Этой победой "Севастополь" практически гарантировал себе путевку в элитный дивизион - Премьер лигу.

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Гол рукой Кузнецова (Видео: телеканал Футбол 1)

Эпизод стал одним из самых громких футбольных скандалов в истории независимой Украины. После него игрок "Металлурга" Алексей Белик в прямом эфире нецензурно выругался и назвал чемпионат "базар лигой", а сам Кузнецов заявил, что главное – это то, что судья засчитал гол.

Сегодня состоится матч второго тура группового этапа Лиги чемпионов "Аталанта" Бергамо - "Шахтер" Донецк. Предматчевые расклады, а также время, место и расписание трансляции поединка читайте здесь.

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