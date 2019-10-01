Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео

Предматчевая пресс-конференция главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру и капитана команды Тайсона
01.10.2019, 08:10
Популярное
Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла и взял третий пояс: видео
Бокс. Ломаченко победил Кэмпбелла и взял третий пояс: видео
ДТП с маршруткой в Одесской области, погибли 9 человек: видео
ДТП с маршруткой в Одесской области, погибли 9 человек: видео
Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео
Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео
Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": где и когда смотреть - видео
Футбол. ЛЧ. "Шахтер" vs "Ман Сити": где и когда смотреть - видео
Зеленский проиграл пари мэру Днепра: фото, видео
Зеленский проиграл пари мэру Днепра: фото, видео
Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда
Самолет влетел в "глаз" мощнейшего урагана Дориан: видео оттуда

Соперники постараются набрать первые очки в новом сезоне Лиги чемпионов

Сегодня донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против "Аталанты" из Бергамо в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба горняков.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Фото: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

Обе команды сейчас находятся на дне турнирной таблицы группы С. "Шахтер" в первом туре со счетом 0:3 уступил "Манчестер Сити". А "Аталанту" разгромило загребское "Динамо" – 4:0.

Смотрите также: Футбол. Ярмоленко забил в ворота "Манчестер Юнайтед" - видео

Турнирное положение команд (Фото: UEFA.com)

"Шахтер" подходит к поединку на фоне яркой победы в чемпионате Украины. В пятницу, 27 сентября, дончане со счетом 4:0 разгромили полтавскую "Ворсклу" (видео голов). 20-летний чемпиона мира Валерий Бондарь, который стал одним из героев матча, впервые отличившись в оранжево-черной футболке, вновь попал в заявку "горняков".

Заявка горняков на матч (Фото: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк)

"Аталанта" также уверенно победила в национальном первенстве. Бергамцы со счетом 1:4 разгромили "Сассуоло". Украинец Руслан Малиновксий, который является воспитанником "Шахтера" и сейчас выступает за "Аталанту", появился на поле на 72-й минуте поединка.

Поединок пройдет 1 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало встречи – в 19:55 по киевскому времени. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Читайте также: 30 млн евро. Назван самый дорогой футболист Украины: фото

Видео: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

Отправить:
Распечатать:
Теги: футбол, фото, видео, Лига чемпионов, трансляция, ЛЧ, онлайн, шахтер донецк, Аталанта
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их: видео
РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их: видео
Мнение Пресс-секретарь VS бодигард: для чего Зеленскому Мендель
Контрабанда на Prozorro. Как нужно продавать таможенный конфискат
Мнение Контрабанда на Prozorro. Как нужно продавать таможенный конфискат
Правительство намерено ликвидировать более тысячи госпредприятий
Экономика Правительство намерено ликвидировать более тысячи госпредприятий
Популярное
фото/видео
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
70 лет Китаю. В Пекине устроили крупнейший военный парад - видео
Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео
Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео 08:10
РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их: видео
РосСМИ сняли, как "в Африке нет ЧВК Вагнера" - и выдали их: видео 06:26
У побережья Майорки обнаружили древнеримское судно: видео
У побережья Майорки обнаружили древнеримское судно: видео 30.09.19, 23:30
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
 