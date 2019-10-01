Футбол. ЛЧ. "Аталанта" vs "Шахтер": где и когда смотреть – видео

Сегодня донецкий "Шахтер" на выезде сыграет против "Аталанты" из Бергамо в рамках матча второго тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20. Об этом сообщает пресс-служба горняков.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Фото: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк

Обе команды сейчас находятся на дне турнирной таблицы группы С. "Шахтер" в первом туре со счетом 0:3 уступил "Манчестер Сити". А "Аталанту" разгромило загребское "Динамо" – 4:0.

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Турнирное положение команд (Фото: UEFA.com)

"Шахтер" подходит к поединку на фоне яркой победы в чемпионате Украины. В пятницу, 27 сентября, дончане со счетом 4:0 разгромили полтавскую "Ворсклу" (видео голов). 20-летний чемпиона мира Валерий Бондарь, который стал одним из героев матча, впервые отличившись в оранжево-черной футболке, вновь попал в заявку "горняков".

Заявка горняков на матч (Фото: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк)

"Аталанта" также уверенно победила в национальном первенстве. Бергамцы со счетом 1:4 разгромили "Сассуоло". Украинец Руслан Малиновксий, который является воспитанником "Шахтера" и сейчас выступает за "Аталанту", появился на поле на 72-й минуте поединка.

Поединок пройдет 1 октября на стадионе "Сан-Сиро" в Милане. Начало встречи – в 19:55 по киевскому времени. Онлайн трансляцию можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

Киевское "Динамо" и ФК "Александрия" играют во втором по значимости турнире континента - Лиге Европы. Список их соперников - здесь.

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Видео: пресс-служба ФК "Шахтер" Донецк