Сборная Украины U-20 - чемпион мира по футболу

Фото: Facebook турнира

Сегодня, 15 июня, в Польше прошла финальная игра на чемпионате мира по футболу среди молодежных сборных. Команда Украины встречалась с Южной Кореей.

Счет в матче открыл соперник. На пятой минуте Ли Кан Ин пробил в правый от себя угол, тогда как Лунин ушел в другой угол.

Украинская команда почти сразу мобилизовалась. И уже через полчаса мы сравняли счет: Хахлев получил мяч после неудачного финта корейцев, те выбили его, но у Хахлева получилось отдать на Супрягу, который низом пробил в угол.

С этим команды разошлись на перерыв.

Начало второго тайма было довольно спокойным. А на 53 минуте Конопля пошел вперед с мячом, передал его Супряге, а тот в два касания пробил в ворота. 2:1.

После этого сборная Южной Кореи стала играть агрессивней, они больше контролировали мяч, но находились довольно далеко от наших ворот.

70 минута - очень опасный момент, но вратарь Лунин показал прекрасный сейв. О Сехун после углового головой пробил. Лунин отбил в перекладину. А дальше сработала наша оборона.

С этого момента преимущество в атаках окончательно перешло к корейцам, но все они заканчилась без ударов по воротам.

И под самый конец основного времени, на 89 минуте Украина забила третий гол. На тот раз отличился Цитаишвили, протянув мяч с центра поля.

3:1, Украина - чемпион мира по футболу.