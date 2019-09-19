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Футбол. Результаты игрового дня Лиги чемпионов – видео

Футбол. Результаты игрового дня Лиги чемпионов – видео - Фото
Анхель Ди Мария ("ПСЖ") празднует гол в ворота своего бывшего клуба (фото - psg.fr)
19.09.2019, 08:45

Игровой день 18 сентября был богатым на сенсационные результаты

Вчера, 18 сентября, были сыграны восемь поединков первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20, сообщает uefa.com.

LIGA.net подобрала видеобзор на каждый из поединков.

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Фото: uefa.com

В центральном матче тура тринадцатикратный чемпион Европы мадридский "Реал" разгромно уступил парижскому "ПСЖ" – 3:0. Дважды ворота сливочных поразил Анхель Ди Мария. Ранее аргентинец выступал в составе "Реала". В компенсированное время мадридцам забил защитник парижан Томас Менье.  

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(Видео: Golazo TV)

Другим топ-матчем было противостояние мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса". Команды сыграли в результативную ничью. 2:2. За испанцев отличились Эктор Эррера и Душан Савич, за итальянцев – Хуан Куадрадо и Блез Матиююди.

(Видео: Golazo TV)

Донецкий "Шахтер" разгромно уступил "Манчестер Сити" – 3:0. В воротах горняков отличились Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Габриель Джезус.

(Видео: Golazo TV)

Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в матче с греческим "Олимпиакосом". 2:2.

(Видео: Golazo TV)

Загребское "Динамо" сенсационно разгромило "Аталанту" из Бергамо – 4:0. Украинец Руслан Малиновский вышел на замену за итальянский клуб во втором тайме.

(Видео: Shelley)

Московский "Локомотив" сенсационно на выезде обыграл леверкузенский "Байер". Счет матча – 1:2.

(Видео: Golazo TV)

Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 разгромила белградскую "Црвену Звезду".

(Видео: Golazo TV)

Обидчики киевского "Динамо" в квалификационном раунде – бельгийский "Брюгге" – расписали нулевую ничью с турецким "Галатасараем".

 

(Видео: Golazo TV)

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