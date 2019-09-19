Футбол. Результаты игрового дня Лиги чемпионов – видео

Вчера, 18 сентября, были сыграны восемь поединков первого тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2019/20, сообщает uefa.com.
LIGA.net подобрала видеобзор на каждый из поединков.
Нажмите на фото, чтобы увеличить
Фото: uefa.com
В центральном матче тура тринадцатикратный чемпион Европы мадридский "Реал" разгромно уступил парижскому "ПСЖ" – 3:0. Дважды ворота сливочных поразил Анхель Ди Мария. Ранее аргентинец выступал в составе "Реала". В компенсированное время мадридцам забил защитник парижан Томас Менье.
Смотрите также: Капитана "Шахтера" унесли с поля в тяжелом состоянии: видео
(Видео: Golazo TV)
Другим топ-матчем было противостояние мадридского "Атлетико" и туринского "Ювентуса". Команды сыграли в результативную ничью. 2:2. За испанцев отличились Эктор Эррера и Душан Савич, за итальянцев – Хуан Куадрадо и Блез Матиююди.
(Видео: Golazo TV)
Донецкий "Шахтер" разгромно уступил "Манчестер Сити" – 3:0. В воротах горняков отличились Илкай Гюндоган, Рияд Марез и Габриель Джезус.
(Видео: Golazo TV)
Финалист прошлогоднего розыгрыша Лиги чемпионов английский "Тоттенхэм" неожиданно потерял очки в матче с греческим "Олимпиакосом". 2:2.
(Видео: Golazo TV)
Загребское "Динамо" сенсационно разгромило "Аталанту" из Бергамо – 4:0. Украинец Руслан Малиновский вышел на замену за итальянский клуб во втором тайме.
(Видео: Shelley)
Московский "Локомотив" сенсационно на выезде обыграл леверкузенский "Байер". Счет матча – 1:2.
(Видео: Golazo TV)
Мюнхенская "Бавария" со счетом 3:0 разгромила белградскую "Црвену Звезду".
(Видео: Golazo TV)
Обидчики киевского "Динамо" в квалификационном раунде – бельгийский "Брюгге" – расписали нулевую ничью с турецким "Галатасараем".
(Видео: Golazo TV)
Читайте также: Футбол. Боевая ничья. Украина vs Нигерия: все голы – видео