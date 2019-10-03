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Лига Европы. "Лугано" vs "Динамо": где и когда смотреть – видео

Предматчевый комментарий Виталия Бульяского - автора победного мяча "Динамо" в матче с "Мальме" (Видео: ФК "Динамо" Киев)
03.10.2019, 08:59
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Сегодня киевляне могут укрепить лидерские позиции в группе В

Сегодня, 3 октября, киевское "Динамо" на выезде встретится со швейцарским "Лугано" из одноименного города в рамках второго тура группового этапа Лиги Европы. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

Время и канал трансляции смотрите в конце анонса.

Турнирное положение команд

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После первого тура соперники находятся на разных полюсах турнирной таблицы группы В. "Динамо" дома обыграло "Мальме" - и вместе с "Копенгагеном" лидирует в квартете. "Лугано" занимает последнее, уступив "Копенгагену" с аналогичным счетом.

Форма "Динамо"

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"Динамо" подходит к поединку против "Лугано" в неплохой форме. Если перед матчем первого тура с "Мальме" киевляне не могли победить в шести матчах к ряду, то сейчас ситуация диаметрально противоположная – победная серия динамовцев составляет уже четыре матча. В частности, была разгромлена полтавская "Ворскла" (5:0), а в последнем матче – обыгран СК "Днепр-1" (2:0).

Форма "Лугано"

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Дела у соперников киевлян идут несколько хуже. Швейцарцы не могут победить с 21 июля (тогда был обыгран "Цюрих" со счетом 4:0). Безвыигрышная серия составляет уже 11 матчей.

Несмотря на такие результаты соперника, главный тренер "Динамо" Алексей Михайличенко на предматчевой пресс-конференции предупредил, что в еврокубках "Лугано" - "совсем другая" команда, к которой следует относиться серьезно.

Время и трансляция матча

Поединок начнется в 22:00. Онлайн трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале Футбол 1.

  • Во вторник донецкий "Шахтер" добыл первую победу в групповом этапе Лиги Чемпионов, обыграв на последних минутах "Аталанту" (смотреть видео голов)

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Теги: футбол, динамо, видео, Лига Европы, трансляция, онлайн, матч, лугано
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