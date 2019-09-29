Футбол. "Динамо" победило "Днепр-1". Результаты игр 9-го тура УПЛ

С 27 по 29 сентября проходили матчи 9-го тура украинской Премьер-лиги. Об этом сообщается на сайте УПЛ.
Донецкий "Шахтер" в матче-открытии в Харькове победил "Ворсклу", а киевское "Динамо" на НСК "Олимпийском" в Киеве уверенно победило "Днепр-1".
На неделе "Динамо" сыграло перенесенный матч 4-го тура, победив 1:0 "Мариуполь". Киевляне поднялись на третье место турнирной таблицы, они отстают от горняков на 10 очков.
Результаты матчей 9-го тура УПЛ
Пятница, 27 сентября
Шахтер - Ворскла (4:0)
Суббота, 28 сентября
Карпаты - Колос (1:2)
Александрия - Львов (2:0)
Воскресенье, 29 сентября
Мариуполь - Десна (0:4)
Динамо - Днепр-1 (2:0)
Олимпик - Заря (0:5)
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