Претендовал Харьков. УЕФА выбрал хост-сити на финал Суперкубка

Лига чемпионов (фото - depositphotos.com)

Сегодня, 24 сентября, на заседании исполнительного комитета УЕФА в Любляне были назван хост-сити на финал Суперкубка 2021, а также города, которые в 2021, 2022 и 2023 годах будут принимать финалы Лиги чемпионов. Об этом сообщается на сайте УЕФА.

Среди претендентов на проведение финала Суперкубка УЕФА 2021 был Харьков, но выбрали Белфаст.

Финалы Лиги чемпионов УЕФА пройдут:

2021: Стадион "Санкт-Петербург", Санкт-Петербург, Россия

2022: "Арена Мюнхен", Мюнхен, Германия

2023: Стадион "Уэмбли", Лондон, Англия

Финал нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов состоится в Стамбуле на "Олимпийском стадионе Ататюрка". Для Турции это первый финал Лиги чемпионов с 2005 года, когда "Ливерпуль" одержал драматичную победу над "Миланом".

Сегодня в Милане прошла церемония премии The Best FIFA Football Awards 2019. Лучшим футболистом мира в сезоне 2018/19 по версии FIFA стал форвард "Барселоны" Лионель Месси.

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