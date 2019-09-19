Футбол. Лига Европы. Киевское "Динамо" обыграло шведский "Мальме"

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Футболисты киевского "Динамо" начали групповой турнир Лиги Европы УЕФА с победы над шведским "Мальме".

Матч проходил на НСК "Олимпийский" в Киеве и завершился со счетом - 1:0.

Единственный мяч забил Виталий Буяльский на 84-й минуте с подачи Владимира Шепелева.

Параллельный поединок в группе В Лиги Европы между датским "Копенгагеном" и швейцарским "Лугано" завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Во втором туре 3 октября состоятся матчи "Лугано" - "Динамо", "Мальме" - "Копенгаген".

Таким образом киевляне прервали затянувшуюся серию поражений. В субботу бело-синие уступили в домашнем матче черниговской "Десне" – 1:2 (видео голов). После шести игр в чемпионате "Динамо" смогло завоевать лишь восемь очков – и занимает шестое место в турнирной таблице. Отставание от донецкого "Шахтера", который находится на вершине таблицы, составляет 13 очков.

Кроме того, в середине августа киевляне вылетели из квалификационного раунда Лиги чемпионов, уступив бельгийскому "Брюгге".