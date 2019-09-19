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Футбол. Лига Европы. "Вольфсбург" разгромил "Александрию"

Футбол. Лига Европы. "Вольфсбург" разгромил "Александрию" - Фото
Фото: EPA
19.09.2019, 23:58

Матч закончился со счетом 3:1

Сегодня, 19 сентября, ФК "Александрия" из Кировоградской области сыграла против немецкого "Вольфсбурга" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20. 

Матч состоялся на стадионе "Фольксваген Арена" в "Вольфсбурге" и закончился со счетом 3:1 - украинцы проиграли.

На 20-й минуте счет открыл Арнольд и вывел "Вольфсбург" вперед - 1:0.

Второй мяч в ворота украинцев влетел через несколько минут - на 24-й минуте игры забил Мехмеди.

На 66-й минуте Александрия отыграла один мяч - Банада поразил ворота немцев.

Но уже через минуту "Вольфсбург" забил еще один гол - на этот раз отличился Брекало.

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