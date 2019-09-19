Футбол. Лига Европы. "Вольфсбург" разгромил "Александрию"

Сегодня, 19 сентября, ФК "Александрия" из Кировоградской области сыграла против немецкого "Вольфсбурга" в матче первого тура группового этапа Лиги Европы сезона 2019/20.
Матч состоялся на стадионе "Фольксваген Арена" в "Вольфсбурге" и закончился со счетом 3:1 - украинцы проиграли.
На 20-й минуте счет открыл Арнольд и вывел "Вольфсбург" вперед - 1:0.
Второй мяч в ворота украинцев влетел через несколько минут - на 24-й минуте игры забил Мехмеди.
На 66-й минуте Александрия отыграла один мяч - Банада поразил ворота немцев.
Но уже через минуту "Вольфсбург" забил еще один гол - на этот раз отличился Брекало.
Читайте также: Футбол. Боевая ничья. Украина vs Нигерия: все голы – видео