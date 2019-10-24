Футбол. Месси установил рекорд Лиги чемпионов: видео

Вчера, 23 октября, легендарный форвард "Барселоны" Лионель Месси открыл счет в матче группового этапа Лиги чемпионов против "Славии" (Прага), забив первый гол в турнире нынешнего сезона.

Это достижение позволило аргентинцу установить рекорд ЛЧ: только ему пока что удалось забить хотя бы раз в матчах ЛЧ в 15 сезонах подряд.

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Этот показатель выше лишь у валлийского игрока "МЮ" Райана Гиггза, но с уточнением: самый титулованный игрок в истории британского футбола забивал в 16 сезонах ЛЧ, но не подряд.

Месси ранее признали автором лучшего гола в ЛЧ-2018/19.