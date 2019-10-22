Украинец претендует на звание лучшего молодого футболиста мира

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Андрей Лунин вошел в топ-10 молодых футболистов планеты

Украинский вратарь Андрей Лунин включен в список номинантов на молодежный Золотой Мяч (премию имени Раймона Копа) по версии издания France Football. Об этом сообщает L'ÉQUIPE.

В этом году Лунин вместе со сборной Украины выиграл юношеский чемпионат мира по футболу и был признан лучшим голкипером турнира.

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20-летний футболист принадлежит мадридскому "Реалу", однако сейчас на правах аренды выступает за испанский "Вальядолид".

В топ-10 молодых футболистов мира также вошли: Жоау Фелиш ("Атлетико"), Джейдон Санчо ("Боруссия"), Мойзе Кин ("Эвертон"), Кан Ин-Ли ("Валенсия"), Матейс де Лигт ("Ювентус"), Маттео Гюэндузи ("Арсенал"), Кай Хавертц ("Байер"), Винисиус Жуниор ("Реал"), Самуэль Чуквуезе ("Вильярреал").

Имя лучшего из них станет известно 2 декабря. 

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Теги: футбол, андрей лунин, золотой мяч, премия копа, france football
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