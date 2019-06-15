Украинец Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира U-20

Фото: twitter.com/FIFAcom

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира, который завершился сегодня в Польше. Об этом сообщается в Twitter ФИФА.

Украинский футболист получил престижную награду от организаторов турнира - Золотую перчатку.

Лунин провел на юниорском чемпионате мира 2019 года шесть матчей, в которых пропустил пять голов. Он отбил один пенальти.

Сегодня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.

31 мая главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, формируя сборную, принял решение оставить вратаря Андрея Лунина в распоряжении юношеской сборной U-20 на время чемпионата мира.