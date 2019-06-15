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15.06.2019, 22:35

Украинец Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира U-20

Украинец Лунин признан лучшим голкипером чемпионата мира U-20 - Фото
Фото: twitter.com/FIFAcom

Андрей Лунин получил Золотую перчатку

Голкипер сборной Украины U-20 Андрей Лунин признан лучшим вратарем чемпионата мира, который завершился сегодня в Польше. Об этом сообщается в Twitter ФИФА.

Украинский футболист получил престижную награду от организаторов турнира - Золотую перчатку.

Лунин провел на юниорском чемпионате мира 2019 года шесть матчей, в которых пропустил пять голов. Он отбил один пенальти.

Сегодня сборная Украины одержала уверенную победу (3:1) над командой Южной Кореи в финале чемпионата мира U-20.

31 мая главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко, формируя сборную, принял решение оставить вратаря Андрея Лунина в распоряжении юношеской сборной U-20 на время чемпионата мира.

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Теги: футбол, андрей лунин, U-20
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