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31.05.2019, 22:48

Минус пять футболистов: Шевченко оптимизировал сборную

Минус пять футболистов: Шевченко оптимизировал сборную - Фото
Фото: ffu.ua

Начинается подготовка команды к отборочным матчам Евро-2020

Главный тренер национальной сборной по футболу Андрей Шевченко исключил из команды пятерых игроков - в рамках процесса оптимизации состава для подготовки к отборочным матчам Евро-2020. Об этом сообщается на сайте Украинской ассоциации футбола.

Отмечается, что утром 1 июня сборы покинут Василий Кравец и Иван Петряк. А список ранее вызванных игроков из национального чемпионата тренерский штаб сократил на три спортсмена. Это Сергей Сидорчук, Артем Шабанов и Сергей Болбат.

Также Шевченко принял решение оставить вратаря Андрея Лунина в распоряжении юношеской сборной U-20, которая вышла в 1/8 финала чемпионата мира и проведет свой матч плей-офф 3 июня. Решение о прибытии Лунина в лагерь главной команды будет принято после проведения этого матча.

ранее сегодня сообщалось, что в футбольном турнире Лига чемпионов Украина будет представлена двумя клубами. Жеребьевка донецкого "Шахтера" назначена на 29 августа, а киевского "Динамо" - 22 июля.

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Теги: футбол, андрей шевченко, евро-2020
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