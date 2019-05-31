Футбол. Выяснилось, когда украинские клубы стартуют в еврокубках

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В футбольном турнире Лига чемпионов Украина будет представлена двумя клубами. Как сообщает iSport, жеребьевка донецкого "Шахтера" назначена на 29 августа, а киевского "Динамо" - 22 июля.

"Горняки" стартуют с группового этапа. Матчи первого тура ЛЧ у "Шахтера" пройдут 17-18 сентября.

"Динамо" начнет евросезон в третьем раунде квалификации ЛЧ. Матчи этой стадии намечены на 6-7 и 13 августа. Киевляне могут сыграть с "Брюгге", "Стамбулом Башакшехиром" или ЛАСКом. В случае успеха Динамо нужно будет пройти еще раунд плей-офф перед групповым турниром.

Традиционно для последних нескольких лет Украина будет представлена в еврокубках пятью командами. Соответственно, в Лиге Европы сыграют три: "Александрия", "Заря" и "Мариуполь".

"Александрия", как бронзовый призер чемпионата, автоматически попала в групповой этап. Его жеребьевка состоится 30 августа, а матчи первого тура пройдут 19 сентября. "Заря" узнает соперника (или пару соперников) 19 июня, а матчи второго раунда квалификации проведет 25 июля и 1 августа. "Мариуполь" стартует на раунд позже - там жеребьевка пройдет 22 июля, а матчи будут сыграны 8 и 15 августа.