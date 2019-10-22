Футбол. Названы претенденты на "Золотой мяч" в 2019 году – список

Фото: ЕРА

Французский футбольный журнал France Football обнародовал список соискателей звания лучшего футболиста мира 2019 года. Имя того, кто получил "Золотой мяч", назовут 2 декабря в Париже.

В 1975 году с рекордным показателем голосования этот приз получил игрок киевского "Динамо" Олег Блохин. Спустя 11 лет его достижение повторил Игорь Беланов - также динамовец. В 2004-м приз забрал экс-динамовец Андрей Шевченко ("Милан").

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На приз претендуют 30 номинантов:

Алиссон (Ливерпуль, Бразилия)

Антуан Гризманн (Атлетико/Барселона, Франция)

Бернарду Силва (Манчестер Сити, Португалия)

Вирджил Ван Дейк (Ливерпуль, Нидерланды)

Джорджиньо Вейналдум (Ливерпуль, Нидерланды)

Донни Ван Де Беек (Аякс, Нидерланды)

Душан Тадич (Аякс, Сербия)

Жоау Фелиш (Бенфика/Атлетико, Португалия)

Калиду Кулибали (Наполи, Сенегал)

Карим Бензема (Реал, Франция)

Кевин Де Брюйне (Манчестер Сити, Бельгия)

Килиан Мбаппе (ПСЖ, Франция)

Криштиану Роналду (Ювентус, Португалия)

Лионель Месси (Барселона, Аргентина)

Марк-Андре Тер Штеген (Барселона, ФРГ)

Маркиньос (ПСЖ, Бразилия)

Маттейс де Лигт (Аякс/Ювентус, Нидерланды)

Мохаммед Салах (Ливерпуль, Египет)

Пьер-Эмерик Обамеянг (Арсенал, Габон)

Рияд Марез (Манчестер Сити, Алжир)

Рахим Стерлинг (Манчестер Сити, Англия)

Роберт Левандовски (Бавария, Польша)

Роберто Фирмино (Ливерпуль, Бразилия)

Садио Мане (Ливерпуль, Сенегал)

Серхио Агуэро (Манчестер Сити, Аргентина)

Сон Хын Мин (Тоттенхэм, Южная Корея)

Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль, Англия)

Уго Льорис (Тоттенхэм, Франция)

Френки де Йонг (Аякс/Барселона, Нидерланды)

Эден Азар (Челси/Реал, Египет)

Справка. Золотой мяч (Ballon d'Or) - ежегодный приз для "лучшего футболиста" в Европе, которого признаёт таковым коллегия из 96 журналистов со всего мира. Учреждена главредом журнала France Football Габриэлем Ано в 1956 году. До 2007 года присуждалась европейским и/или игравшим в Европе игрокам, ныне - глобальный приз. Нынешний обладатель премии - полузащитник "Реала" Лука Модрич из Хорватии.

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